Polis peşlerinde

Ömer KADİROĞLU

Ülkeye son 6 ayda 5 tetikçinin gelmesi vatandaşın endişelenmesine yol açarken, yılbaşı gecesi Lefkoşa’da bir evin kurşunlanması tedirginliği artırdı.

Küçükkaymaklı bölgesinde Cemal Arifoğlu Sokakta bulunan bir eve 6 el ateş açan şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı.

Olay dün sabah saatlerinde fark edilirken, Cemal Arifoğlu Sokak sakinleri olayın aydınlatılacağına inandıklarını ifade etti.

Polisten verilen bilgiye göre; olay 1 Ocak 2025 tarihinde saat 04.35 sıralarında meydana geldi.

Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, Cavidan Ahmet isimli 4 katlı bir apartmanın dördüncü katını hedef aldı. Toplam 6 el ateş eden şahıs veya şahıslar kayıplara karışırken, olay dün sabah fark edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çevreyi güvenlik kordonuna alarak, detaylı inceleme yaptı.

Olay yerinde 6 adet boş kovan bulan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle;

1 Ocak 2025 tarihinde, saat 04.35 sıralarında, Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgaha, meçhul şahıs veya şahılar tarafından tabanca ile ateş açılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır. Olay 2 Ocak 2025 tarihinde polisin bilgisine gelmiş olup, olayla ilgili polis soruşturması sürmektedir.”