Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

KKTC’ye 2019 yılının Temmuz ayında gelen ve askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a kaçan Johny Mbembe, önceki gün Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeyee giriş yaptığı sırada tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının 20 Temmuz 2019 yılında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve kendisine 90 günlük turist vizesi verildiğini söyledi. Zanlının, yasadışı yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğini belirten polis, önceki gün KKTC’ye girmek üzere Beyarmudu Sınır Kapısı’na gelen zanlının, muhaceret memuru tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının, KKTC’de yasal statüsünün bulunmadığını bildiren polis, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

