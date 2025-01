Öğrencilere hediye verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği “Yeni Yıl Dilek Ağacı” projesi kapsamında Lapta İlkokulu’nu ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Sibel Tatar ziyaretinde Bellapais Inner Wheel Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

Ziyarette ayrıca öğrencilere Canev Dinçer’in yazdığı “Kıbrıs İstanbul ve benden Katarsis” isimli kitap takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, hediye takdiminin ardından yaptığı açıklamada, yıllardır projeyi başarıyla yerine getiren ve kendisinin de kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ile gurur duyduğunu söyledi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü Sekreteri Özge Ertuğrul ise konuşmasında, kulübün 2019 yılından bu yana Dilek Ağacı Projesi’ni gerçekleştirdiğini belirterek, ülke genelinde 8 bine yakın çocuğa hediye verildiğini söyledi.

Lapta İlkokulu Müdürü Nihat Oral da, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün geçen yıl okulda Türkçe tamamlama kursu düzenlediğini belirterek, bu yıl okulda öğrenim gören 365 çocuğa hediyelerini veren Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün kurucu başkanı Sibel Tatar’a, kulüp başkanı Mine Tokay’a ve kulüp üyelerine teşekkür etti.