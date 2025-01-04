banner564

Sil baştan

Ara bölgedeki dikenli teller önümüzdeki hafta sökülecek

Sil baştan
banner598

   Rum Yönetiminin sığınmacı akışını önlemek amacıyla eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emriyle, ara bölgenin güney tarafına çekilen dikenli tellerin, gelecek hafta sökülmesine başlanacağı belirtildi.

   Fileleftheros gazetesi, eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emriyle yerleştirilen ve bakanın adıyla anılan dikenli tellerin, amaca hizmet etmediği ve beklenen sonucu vermemesi gerekçesiyle iki ay önce sökülmesine karar verildiğini anımsattı.
   Dikenli tellerin, Bayındırlık Dairesi ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) iş birliğiyle sökülmesine başlanacağını yazan gazete, kullanılabilir durumda olan dikenli tellerin, askeri kışlaların etrafının çevrilmesi için kullanılmak üzere RMMO tarafından teslim alınacağını belirtti.
   Habere göre dikenli tellerin sökülmesine, güvenlik nedeniyle açıklanmayan bir noktadan başlanılacak.

Göç Müsteşarı Yoannidis

  Gazete aynı haberinde Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta bulunan ve siyasi sığınma başvurusunda bulunan 560 Suriyeli sığınmacının, ülkelerine geri dönmek istemelerinden dolayı, başvurularını geri çektiğini yazdı.  
   Habere göre Yoannidis açıklamasında ayrıca, Suriye’deki durum istikrarlı hale geldiği sürece geri dönmek isteyenlerin sayısının artacağına dair öngörüsünü de dile getirdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Müzik ve lezzet şöleni
Müzik ve lezzet şöleni
  1. MAGAZİN

banner608

banner474