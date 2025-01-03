3 sorumlu tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çeten Yapı Market isimli iş yerinin ambar içerisinde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında Mustafa Kılınç (55) yaşamını yitirdi. Kılınç’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K. (E-45), A.K. (E-28) ve M.U. (E-26) tutuklandı. Kaza, raflara yerleştirilen demir profillerin, 2 metre yükseklikten, Mustafa Kılınç’ın üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında, blok halindeki profil demirleri, raflara yerleştirildiği sırada, yaklaşık 2 metre yükseklikten ambarda bulunan Mustafa Kılınç’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Kılınç, olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılınç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası işyerine giden polis, bölgeyi kordon altına alarak inceleme başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K. (E-45), A.K. (E-28) ve M.U. (E-26) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.