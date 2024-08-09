Peki kimin?

Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında şüpheli görülerek, yapılan aramada aracında 50 gram uyuşturucu bulunan Nijeryalı Kester Itsekiri dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde yapılan kontrol esnasında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta yapılan kontrolde iki ayrı şeffaf naylon poşette yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söylediğini ancak başka bir izahat vermediğini açıkladı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı.

Polis, zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, öğrenci muhacereti bulunduğunu ancak aktif olarak okula devam etmediğini belirtti.

Zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 09:40