Turizm adına büyük tanıtım

Dünyada trend haline gelen ve turizm fuarlarında artık stantları olan Poker oyunları giderek önem kazanırken ülkemizde bu yöndeki turizm hareketi de büyüyor.

Merit otellerinin liderliğini yürüttüğü Poker Turnuvası’na yoğun ilgi gösteriliyor. Yapılan açıklamada, 3 bin kişiyi aşan turistin turnuvaya katılmak amacıyla KKTC’ye geldiği belirtildi.

Dünyada trend haline gelen ve turizm fuarlarında artık stantları olan poker oyunları giderek önem kazanırken, ülkemizde bu yöndeki turizm hareketi de büyüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için İtalya ile ortak "Dolce Vita" serisini başlatan Merit Poker beklentinin üstünde bir katılım aldı.

Turnuva kapsamında bin 200 oyuncu ve beraberlerinde gelen turistler toplamda 3 bin kişiye yakın bir kalabalık oluşturdu.

Turnuva süresince Girne çarşı ve bölge esnafının da yüzünü güldüren Merit Poker oyuncuları dar boğazdan geçen ekonomiye önemli bir katkı sundu.

