Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, brifing sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Metehan bölgesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi ve Cami Projesi’nin muhteşem bir proje olduğunu ifade etti.

Yürüyüş ve rekreasyon alanları ile halkın sosyal aktivitelerini yapabileceği büyük bir yerleşke ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir eser kazandırılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devlet işleri yürütülürken, aynı zamanda halkın sosyalleşebileceği bir alanın da yaratılmış olacağına dikkat çekti.

Projenin zamanında tamamlanıp halkın kullanımına açılmasının hedeflendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yerleşkenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti, yerleşkenin hayırlara vesile olacağına dair inanç belirtti.

MÜSİAD Gebze Şubesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Kanık ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar, MÜSİAD’ı kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

MÜSİAD’ın Türkiye’nin kapsamlı kurumlardan biri olduğunu ifade eden Tatar, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan duyduğu gururun altını çizdi.

Tatar, MÜSİAD ile ekonomik, siyasi hatta sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Kanık, çalışmaları hakkında bilgi verdi

MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Kanık ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi

