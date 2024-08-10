Nüfus kontrolden çıktı

Ömer KADİROĞLU

Başbakan Ünal Üstel’in tv2020’de yapılacak tüzük değişikliğiyle çalışma izniyle ülkeye gelenlere vatandaşlık verilmemesini sağlayacaklarına dair açıklaması olumlu karşılandı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bu yönde atılacak adımın ülke için çok iyi olacağını söyledi. Vatandaşlar, ayrıca ağır suç işleyenlerin de vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Cemal Yetenekli

“Başbakan Ünal Üstel’in çalışma izni ile ülkeye gelenlere vatandaşlık verilmemesi için tüzük çalışması yapılacağına dair açıklamasını ben olumlu karşılıyorum. Bu durumun bizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Kontrolsüz nüfus ülkenin en büyük sorunudur. Bu kontrolsüzlüğün bizleri ne hale getirdiğini zaten görüyoruz o nedenle en güzeli her zaman yasa düzen ve sistemdir. Hep birlikte düzen ve uyum içinde yaşamamız için bu yasaları koyacaklar.

Katı olacağız ve gelene gidene yolu açmayacağız. Bu uygulama iyi hatta daha da katı olabilir. Bu ülkede sonradan vatandaş olup ağır suç işleyenlerin vatandaşlıkları iptal edilip geldikleri yere gönderilmeleri gerekiyor. Nüfusun kontrolsüz olması gelecek nesillere güzel bir ülke bırakamayacağımızı gösteriyor.”

Ahmet Bardak

“Hükümetin çalışma izniyle ülkeye gelenlere vatandaşlık verilmemesine yönelik atacağı adım iyi bir adım olacaktır. Bu adımı doğru ve olumlu olarak karşılıyorum. Diğer yandan sonradan vatandaş olup da bu ülkede ağır suç işleyenlerin vatandaşlıklarının iptal edilip ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yetkililerden bu yönde de çalışmalar yapmasını istiyorum, bu ülke ancak bu şekilde düzelebilir.”

Mehmet Özçelik

“Hükümetin çalışma izni ile vatandaşlıkların durdurulması kararını olumlu karşılıyorum. Bu işi kontrol altında tutabileceklerse güzel olur ancak yine çalışanlar kaçak duruma düşüp bu ülkede yaşamaya devam edecekse bir faydası olmayacaktır. Çalışmak için bu ülkeye gelenlere vatandaşlık verilmemeli çünkü zaten çok kalabalık olduk ve ülke daha fazlasını kaldırmıyor. Ayrıca vatandaş olup da bu ülkede ağır suç işleyen kişilerin de vatandaşlıklarının iptal edilip geldikleri yere gönderilmelerini istiyorum.”

Hasan Aktansoy

“Hükümetin bundan böyle çalışma izni ile vatandaşlıkların durdurulması kararı çok olumlu bir karardır. Bu ülkeye her gelene vatandaşlık hakkı verilirse vay memleketin haline. Ayrıca bu ülkede sonradan vatandaşlık alıp ağır suç işleyenlerin de en kısa sürede vatandaşlıklarının iptal edilip geldikleri yere gönderilmeleri gerektiği inancındayım.”

Mustafa Artemel

“Yapılan vatandaşlıklar bizim nüfusumuzu aştı. Bu ülkenin halkı ülkede eziliyor. Çalışmaya gelen gelsin çalışsın ancak vatandaş yapmak çok büyük hatadır. Bence seçim zamanı geldiğinde yine iktidardaki hükümetler vatandaşlıklar verecektir diye düşünüyorum. Sonradan vatandaş olup da bu ülkede ağır suç işleyen kişilerin vatandaşlıkları iptal edilip ülkelerine gönderilmeleri gerekiyor. Buraya gelen çok dürüst insanlar da vardır ancak suça eğilimli kişiler de bu ülkeye geliyor, hatta vatandaş da oluyor.

Bu nedenle ağır suç işleyenlerin derhal vatandaşlıklarının iptal edilip sınır dışı edilmeleri gerekiyor.”

Ayşe Avcısoyu

“Hükümet bundan böyle çalışma izni ile vatandaşlıkların durdurulacağı kararını olumlu buluyorum. Çalışmaya gelen günü gelince de gidecek. Bu ülke artık daha fazla insanı kaldırmıyor. Burada doğanlara, çok uzun yıllardır burada kalanlara veya çalışanlara verilsin ancak 10 yıl önce bu ülkeye gelenlere vatandaşlık verilmemelidir. Güzel iş yatırımları yapanlara da vatandaşlık verilebilir ancak çalışmaya gelenlere verilmemelidir. Bu ülke çok karıştı, çok fazla yabancı vardır. Ülkede sonradan vatandaş olup ağır suç işleyenlerin yatırım dahi yapmış olsa bile vatandaşlıkları iptal edilip geldikleri yere gönderilmelerini istiyorum.”

Engin Saral

“Ülkeye çalışmak için gelenlere vatandaşlık verilmemesi kararı bence olumlu bir adım olur. Ülkede bulunan yabancılar vatandaşlık alıp iş kuruyor ve elektrikçi, tesisatçı veya başka alanlarda karşımıza çıkıyorlar. Çalışmaya gelenlere vatandaşlık verilmemesi çok doğru olacaktır. Diğer yandan sonradan vatandaş olup da ağır suç işleyenlerin vatandaşlıklarının iptal edilip geldikleri ülkeye geri gönderilmelerini de istiyoruz.”

Zehra Meral Lakadamyalı

“Hükümetin bundan böyle çalışma izni ile vatandaşlık durumunu durdurma çalışmasını olumlu karşılıyorum. Burada hak etmeyenler bile vatandaş olabiliyor. Nüfusu daha fazla arttırmaya gerek yok. Çünkü ne elektriğimiz bu yükü kaldırıyor ne suyumuz. Diğer yandan ülkede sonradan vatandaş olup ağır suç işleyenlerin sınır dışı edilerek vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerekiyor. Ayrıca vatandaş olmayıp suç işleyenleri de cezaevinde tutmak yerine onları da sınır dışı etmelerini istiyoruz.”