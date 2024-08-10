Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Alagadi Festivali, coşkulu bir açılış töreniyle ziyaretçilere kapılarını açtı. Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve birçok milletvekili katıldı.

Ayrıca, festivalin uluslararası boyut kazanmasıyla, İran, Kazakistan ve Azerbaycan’dan gelen ekipler de festivalde yer aldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alagadi Festivali’nin yerel kültürü ve uluslararası ilişkileri pekiştiren önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ise festivalin, bölgenin turizm potansiyelini artıracak bir etkinlik olmasının yanı sıra, farklı kültürlerin bir araya geldiği bir platform sunduğunu ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da festivalin, toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Keyifli anlar yaşandı

Bu yılki festivalde İran, Kazakistan ve Azerbaycan’dan gelen katılımcılar, kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Festivalin ilk günü, çeşitli etkinlikler, sergiler ve sahne gösterileriyle dolu dolu geçti. Katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfederken, festival alanında düzenlenen aktivitelerle de keyifli anlar yaşadı.

Alagadi Festivali, hem yerel hem de uluslararası katılımcıları bir araya getirerek kültürel paylaşımı ve toplumsal kaynaşmayı güçlendiren önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Festival programı

Festivalin ikinci gecesi saat 20.30’da Kıbrıs’ın yerli müzik gruplarından Grup Otantik ve 21.45’te Ahmed Ced ve Grubu sahne alacak. İlerleyen saatlerde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar geceye damgasını vuracak. Konserin ardından 23.30’da TAGEN/WOLF 18 RAP ve festivalin kapanışında Dj Barriso’nun performansı ve köpük partisiyle coşku doruğa ulaşacak.

