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Hedef tek başına iktidar

Şemsi Oyuncu’nun yeniden başkan seçildiği CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü kongresinde konuşan Erhürman, iddialı mesaj verdi:

Hedef tek başına iktidar
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Ocak Kongresi, dün akşam CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nde yapıldı.
Tek aday olarak katılan mevcut başkan Şemsi Oyuncu, yeniden CTP Yeniboğaziçi Ocağı Örgüt Başkanlığına seçildi. Kongrede ayrıca yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Verilen bilgiye göre, kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, bazı milletvekilleri ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.
Kongrenin divan başkanlığını milletvekili Şifa Çolakoğlu, divan sekreterliğini ise CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Sekreteri Asya İlktaç yaptı. Program, Demokrasi Şehitleri anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kongrede yaptığı konuşmada, hem bölgesel hem de küresel gelişmelere değindi.
Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının bir an önce gitmesi gerektiğine işaret etti ve tek başına iktidar hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. Karşılarındaki zihniyetin her alanda geri döndürülemez sorunlar yarattığını vurgulayan Erhürman, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü Başkanı Şemsi Oyuncu da kongrede yaptığı konuşmada, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Yeni yönetim belirlendi
Kongre sonunda, CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü’nün yeni yönetimi de açıklandı. Şemsi Oyuncu’nun başkanlığında, Esen Beyköylü, Özge Akdeniz, Zübeyir Ercen, İbrahim Özişleyen, Ahmet Köseoğlu ve Umut Kurşun yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.
 

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YORUMLAR
Turk8sh Power
Turk8sh Power - 3 saat Önce

Meclisin hepsini de alsan izinsiz sicmaya gidemezsin cakma soroscu

KKTC
KKTC - 1 saniye Önce

Allah o günü göstermesin

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