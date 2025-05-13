‘Pişmanım’ dedi

Ömer KADİROĞLU

Ülkede öğrenci olarak bulunan ve Çatalköy'de yaşayan N.İ'ye (E-24) ait Range Rover araca 4 el ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan Görkem Mete dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının olay günü ülkeye geldiği, ayağının tozuyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Zanlının olaydan sonra silahını dere yatağına attığı ve taksiye binerek Ercan Havalimanı’na gitmeye çalışırken yakalandığı açıklandı. Zanlının dere yatağına attığı Avusturya yapımı Glock marka tabancanın bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Zanlıyla birlikte son 10 ayda ülkeye gönderilen tetikçi sayısı 10’a çıkarken, soruşturmayı yapan polis detayları aktardı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru bulguları aktardı. Polis; olayın 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis; zanlı Görkem Mete’nin N.İ’ye ait evin bahçesinde park halinde bulunan aracına 4 el ateş açtığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının kurşunlama olayından 40 dakika sonra kaçmaya çalışırken taksi içerisinde tespit edilerek yakalandığını açıkladı. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Mayıs’ta KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini, ilgili evin bahçesindeki araca neden ateş açtığının ise henüz belirlenemediğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tabanca ile kıyafetlerini bir dere yatağına attığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının gösterdiği yerde bir adet Avusturya yapımı Glock marka tabanca, olayda kullanılan 2 adet çorap ve bir adet tişört emare alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, silahın balistik incelemeye gönderildiğini; zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2025’te 4 saldırı

Savcı Ali Hidayet; 2025-2026 Adli Yıl sürecinde Girne Kaza Mahkemesi’nde toplumda infiale neden olan silahlı saldırı suçunun 4. kez işlendiğini söyleyerek, talep edilen sürenin olayın aydınlatılabilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Mahkemede söz alan zanlı Görkem Mete ise işlediği suçtan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek “keşke yapmasaydım” dedi.

Mahkeme; soruşturmanın ciddiyetine değinerek, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.