Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen Tanyeri Operasyonu’nda 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, 23 yaşındaki S.J.M. (E) tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de Tanyeri Operasyonu düzenlendi.
“Tanyeri Operasyonu” kapsamında; S.J.M.’nin(E-23) kullanımında bulunan araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak, soruşturma başlatıldı. Zanlının Siera Leone vatandaşı olduğu, ülkede öğrenci olarak bulunduğu öğrenildi.
‘Tanyeri operasyonu’
23 yaşındaki şahsın tasarrufunda 2 kiloyu aşkın uyuşturucu bulundu
Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen Tanyeri Operasyonu’nda 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, 23 yaşındaki S.J.M. (E) tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de Tanyeri Operasyonu düzenlendi.
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