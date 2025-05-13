Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen Tanyeri Operasyonu’nda 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, 23 yaşındaki S.J.M. (E) tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de Tanyeri Operasyonu düzenlendi.

“Tanyeri Operasyonu” kapsamında; S.J.M.’nin(E-23) kullanımında bulunan araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak, soruşturma başlatıldı. Zanlının Siera Leone vatandaşı olduğu, ülkede öğrenci olarak bulunduğu öğrenildi.

