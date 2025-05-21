Teknik çalışmalar tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda toplu taşıma, öğrenci taşımacılığı ve geçen hafta Yenierenköy’de meydana gelen otobüs kazası gündeme geldi.

Muhalefet milletvekillerinin eleştirel konuşmalarını yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, toplu taşımada yeni bir düzene geçmek için hazır olunduğunu, Düzce Belediyesi’nden gelen uzman ekiplerle iş birliği içinde 2023’te başlatılan çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Berova; sektörle ilgili hazırlanan analiz raporu ve alternatif projelerin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirterek, “Emrivakiyle toplu taşımaya yön verilemez. Hep birlikte ve dik durarak artık bu alanda bir düzenlemenin önünü açmamız gerek. Her türlü hazırlık tamamlandı” diye konuştu.

“Freni patlayan otobüs”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, “Freni Patlayan Otobüs: Hükümetin İcraatlarının Aynası” konulu güncel konuşmasında geçen hafta Boğaz’da öğrenci taşıyan bir otobüsün alevlenmesiyle ilgili konuşma yaptığını, 24 saat geçmeden de Yenierenköy’de bir otobüs kazası meydana geldiğine işaret etti.

Ülkeye 18 yaşına kadar otobüs getirilmesine izin verildiğini, hatta bu kararın uzatıldığını da söyleyen Fazilet Özdenefe, “Hurdaya çıkan araçları fellik fellik aramaya devam edenler var” dedi. Ulaştırma Bakanı ile Milli Eğitim Bakanının çocuklara “geçmiş olsun” demekten başka bir şey yapamadığını da savunan Özdenefe, Yenierenköy'deki kazayla ilgili “otobüsün freni patladı” yönünde açıklama yapılmasını da eleştirdi.

“Bu olacak iş değil”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam Hakkı” konulu güncel konuşmasında, Yenierenköy’de meydana gelen kazaya ve geçen hafta bir otobüste çıkan yangına işaret eden İncirli, “30 yaşına dayanan otobüslerle okullara çocuk taşıyoruz. Bu olacak iş değil” dedi.

Isıtması, soğutması olmayan, tavanı delik bu otobüs gibi kaç otobüsün yollarda olduğunu da soran İncirli, “Ülke hurdalığa döndü. Bunların düzeltilmemesi, bu alana kaynak ayrılmaması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı ortada yok” dedi.

1974-1976 model araçlar yollarda

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da "Toplu Taşımacılıkta Yapılmayanlar ve Yapılması Gerekenler” konulu konuşmasında, Yenierenköy’deki kazaya değindi ve hükümeti, freni patlayan otobüse benzetti.

Çöküşe geçen taşımacılık sektörünün pandemi döneminde tamamen bittiğini savunan Hamzaoğulları, 1974-1976 model araçların yollarda olduğuyla ilgili çok konuşma yaptığını anımsattı.

Güney Kıbrıs’a gittiği 2010-2012 yıllarında 2004 model otobüslerin muayeneden geçirilmediğine tanık olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, frenlerin muayene memurunun inisiyatifine bırakılmadığını ve kontrolün bilgisayar üzerinden yapıldığını belirtti. Dünyadaki başka uygulamalara da değinen Hamzaoğulları, 8 yaşındaki otobüslere izin verilmemesi gerektiğini çok defa dile getirdiğini söyledi.

Eski araçların hepsinin hurdaya gönderilmesi gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, yolcu taşıyanların gününde ödenmesi, öğrenci taşıyan şoförlerin sözleşmesinin okulun açıldığı gün imzalaması gerektiğini de belirtti.

“Her türlü hazırlık tamam”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, 2013’te girdiği Meclis'te ne zaman toplu taşımada yapmaya çalıştıkları her düzenlemeye karşı sektörden ciddi bir direnç gördüklerini söyledi.

2023’te Düzce Belediyesi’nin profesyonel ekiplerinin iş birliğinde burada bir çalışma başlatıldığın anımsatan Berova, olması gereken projelerin hangi alternatifler üzerinden yapılabileceğinin teknik çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Yeni bir toplu taşıma düzeni için analiz sonuçları ve projelerle ilgili Bakanlar Kurulu’na bilgi verileceğini belirten Berova, toplu taşıma ücretlerinin ödenmesi konusuna da değindi. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı’nın her türlü ödeme ve harcamayı geldiği ay içinde yaptığını belirtti.

Öğrenci taşımacılığı için ayrılan bir bütçe olduğunu, mevcut düzende tarafların talepleri doğrultusunda bunun son kuruşuna kadar harcandığını da belirten Berova, bu uygulamanın doğru olmadığını da ifade etti. Bunu da ortadan kaldırmak için toplu taşıma düzeninde değişikliğe gidileceğini de belirten Berova, “Emrivakiyle toplu taşımaya yön verilemez. Hep birlikte ve dik durarak artık bu alanda bir düzenlemenin önünü açmamız gerek. Her türlü hazırlık tamam... Bu kolay bir süreç olmayacak” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025, 09:58