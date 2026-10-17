Polisin gözünden kaçmadı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen altı kişi tutuklandı. Üçü Pakistan, üçü Bangladeş uyruklu olan ve 25 ile 151 gün arasında ikamet izinsiz oldukları belirlenen zanlılar, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma kapsamında üç gün ek süre temin edildi.

Polis, 16 Ekim 2026 tarihinde Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde yapılan kontrollerde S.L.’nin 21 Eylül 2026’dan itibaren 25 gün, M.M.R.’nin 4 Ağustos 2026’dan itibaren 73 gün, M.A.R.’nin 18 Mayıs 2026’dan itibaren 151 gün, A.U.R.’nin 31 Ağustos 2026’dan itibaren 45 gün, H.M.’nin 26 Ağustos 2026’dan itibaren 51 gün ve M.A.’nın 31 Temmuz 2026’dan itibaren 77 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını ve zanlıların muhaceret durumlarıyla ilgili yazışmalar yapılacağını belirten polis, üç gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; altı zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

