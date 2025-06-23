Projeler anlatıldı

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna sunulan destekleri tanıtmak amacıyla Güzelyurt’ta tanıtım etkinliği düzenledi.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre; AB Yardım Programı Tanıtım Gününde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen mevcut projeler yanında planlanan projeler hakkında da bilgi verildi. Tanıtım gününün ilk bölümünde bilgilendirme oturumu düzenlendi. Oturumda; tarım, burs programları, KOBİ’ler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik destekler hakkında sunumlar yapıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas, açılışta Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna verdiği desteğin kapsamı hakkında bilgi verdi.

Tanıtım gününün ikinci bölümü Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında açık alanda yapıldı. Festival alanında AB destekleri hakkında bilgi vermek maksadıyla “AB Köşesi” ismiyle tezgahlar kuruldu.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumunun gelişimini destekleme çabalarının temel taşlarından biri olduğunu; programın, bir yandan Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik koşullarını iyileştirmeyi, diğer yandan da Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumunu arasında iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

