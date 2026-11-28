CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Malatya, İncesu, Ilgaz ve Karşıyaka’da vatandaşlarla bir araya geldi. Rahvancıoğlu, projelerini ve finansman kaynaklarını anlattıklarını belirterek, çalışmalarının halkta ciddi bir karşılık bulduğunu söyledi.

Köy ziyaretlerini sürdüren Rahvancıoğlu, vatandaşlara projelerinin yer aldığı broşürleri dağıtarak bölge halkının görüşlerini dinledi. Ziyaretlerde CTP Girne milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adayları da kendisine eşlik etti.

Karşıyaka’da düzenlenen vatandaş buluşmasında CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ile Turan Rahvancıoğlu konuşma yaptı.

Kişi: Toplumda büyük bir değişim arzusu var

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, toplumda büyük bir değişim arzusu bulunduğunu belirterek mevcut hükümetin yedi yıllık dönemini eleştirdi.

Yerel yönetimlerdeki gelişmelere değinen Kişi, Girne, Çatalköy ve Değirmenlik belediyelerinde yaşanan değişimin tesadüf olmadığını, bunun bir yönetim anlayışının sonucu olduğunu ifade etti.

Merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin birlikte çalışması halinde hizmetlerin daha iyi bir noktaya taşınacağını söyleyen Kişi, mevcut hükümetin kamu arazilerini kamu yararına belediyelere tahsis etmek yerine eşe, dosta ve ahbaba verdiğini ileri sürdü.

Girne ilçesindeki dört belediyenin üçünün CTP yönetiminde olduğunu hatırlatan Kişi, LAÇ Belediyesi’nin de kazanılmasıyla ilçede bütünlüğün sağlanacağını ve CTP belediyeciliğinin Girne geneline yayılacağını kaydetti.

“Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı anlattık”

Karşıyaka’daki vatandaş buluşmasında konuşan Turan Rahvancıoğlu ise seçim çalışmaları boyunca belediyenin bütçesini, personel sorunlarını, hazırladıkları projeleri ve projelerin finansmanını nasıl sağlayacaklarını vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi.