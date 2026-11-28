Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Aktunç, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Aktunç, Marmara bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların belediye hizmetleri, vergiler ve yüksek su faturalarına ilişkin şikâyetlerini dinledi.

Yüksek su faturalarının da vatandaşların başlıca şikâyetleri arasında bulunduğunu ifade eden Aktunç, su kayıp ve kaçaklarının bedelini vatandaşların ödemek istemediğini söyledi.

“Belediyecilik yalnızca fatura kesmekten ibaret değildir” diyen Aktunç, vatandaşların ödedikleri ücretlerin karşılığında hangi hizmetleri aldıklarını sorgulamalarının en doğal hakları olduğunu belirtti.

Su kayıp ve kaçaklarının tespit edilmesi, belediye gelirlerinin şeffaf yönetilmesi ve alınan ücretlerin sunulan hizmetlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Aktunç, Marmara bölgesinde değişim ve daha nitelikli belediye hizmetlerine yönelik beklentileri dinlediklerini ifade etti.

Özgür İş İnsanları Derneği'ni de ziyaret eden Aktunç, belediyecilik anlayışını ve Lefkoşa'nın sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlattı.

Belediye başkanlığı makamının sorumlulukları ile siyasi kimliğin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Aktunç, belediye başkanının başarısının söylemlerle değil, görev süresi boyunca kentin hangi sorunlarını çözdüğüyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Lefkoşa'da 2026 yılında hâlâ altyapı sorunlarının konuşulmasını eleştiren Aktunç, temel sorunlara planlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

