Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, seçim projeleri arasında yer alan Gençlik Merkezi ile ilgili hedeflerini açıkladı. Bozkurt, KKTC’nin en büyük ve en gelişmiş Gençlik Merkezi’ni Gazimağusa’ya kazandıracaklarını belirtti.

Gazimağusa’nın genç nüfusuna ve üniversite şehri kimliğine dikkat çeken Bozkurt, kentte gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanların yetersizliğine işaret etti.

Bozkurt’un projeleri arasında yer alan Gençlik Merkezi’nde beş kapalı ve dört açık spor sahasının yanı sıra 500, 300 ve 150 kişi kapasiteli üç ayrı etkinlik alanı bulunması planlanıyor.

Ücretsiz internet erişiminin de sağlanacağı merkez, konserlere, kültür ve sanat etkinliklerine, sportif organizasyonlara ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı.

Merkezden Gazimağusalı gençlerin yanı sıra kentte eğitim gören üniversite öğrencilerinin de yararlanması öngörülüyor.

Bozkurt, Gazimağusa’nın üniversite şehri olmasının beraberinde gençlere yönelik yatırımlar konusunda da sorumluluklar getirdiğine dikkat çekti.

Bozkurt, “KKTC’nin en büyük ve en gelişmiş Gençlik Merkezi’ni Gazimağusa’ya kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin spor yapabilecekleri, sanatla uğraşabilecekleri, üretebilecekleri ve özgürce sosyalleşebilecekleri bir merkez oluşturacağız. Bir üniversite şehri olan Gazimağusa’nın gençlerine sunduğu imkanların da bu kimliğine yakışır düzeyde olması gerekiyor” dedi.

