Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni (KTOÖD) ziyaret etti. Ziyarette derneğin hazırladığı “Erişilebilir Belediye” taahhütnamesini imzalayan Soyalp, engelli bireylerin kent yaşamına tam, bağımsız ve eşit katılımının temel bir hak olduğunu vurguladı. Erişilebilirliğin yerel yönetimlerin öncelikleri arasında bulunması gerektiğini belirten Soyalp, bu konunun yalnızca rampa ve kaldırım düzenlemelerinden ibaret olmadığını ifade etti. Kamusal alanlara, toplu taşımaya, belediye hizmetlerine, sosyal ve kültürel etkinliklere herkesin eşit koşullarda ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken Soyalp, engelli bireylerin ve onları temsil eden sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımının da sağlanması gerektiğini kaydetti.

İlk 100 günde durum açıklanacak

İmzalanan taahhütname kapsamında belediyelerin erişilebilirlik konusunda ölçülebilir hedefler belirlemesi, seçilmeleri halinde belediye başkanlarının ilk 100 gün içerisinde mevcut durumu kamuoyuyla paylaşması ve yılda en az bir kez ilerleme raporu yayımlaması öngörülüyor. Soyalp, Gönyeli-Alayköy’de engelli bireylerin kent yaşamına eşit ve bağımsız katılımını destekleyen, herkes için erişilebilir bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

