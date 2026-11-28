Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, İskele’de 500 hanenin fiber optik altyapısının tamamlandığını, 31 Aralık 2026’ya kadar bu sayının 10 bine çıkarılacağını açıkladı. Üstel, 31 Aralık 2026’ya kadar fiber altyapıya sahip hane sayısının 10 bine, 2027 yılı sonuna kadar ise toplamda 150 bine ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Üstel ayrıca, 1 Ocak 2008’den önce çalışma hayatına başlayanların emeklilik mağduriyetinin yeni dönemde giderileceğini ve düzenlemenin toplam 25 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

150 bin haneye fiber optik

Ülkeyi teknoloji adasına dönüştürme hedefi doğrultusunda fiber optik altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Üstel, Türk Telekom’un İskele ve Güzelyurt’ta çalışmalara başladığını hatırlattı.

Çalışmaların ülkenin iki ucundan başlatıldığını ifade eden Üstel, İskele’de 500 hanenin fiber optik altyapısının hazır olduğunu kaydetti.

Üstel, 31 Aralık 2026’ya kadar fiber altyapıya sahip hane sayısının 10 bine, 2027 yılı sonuna kadar ise toplamda 150 bine ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Fiber optik ağın gençlere yeni iş imkânları yaratacağını, öğrencilerin eğitim kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağını ve halkın dünyayla bağlantısını güçlendireceğini ifade eden Üstel, projede emeği geçen Türk Telekom yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

25 bin kişinin emeklilik mağduriyeti giderilecek

Öte yandan Üstel, Gönyeli’de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2008’den önce çalışma hayatına başlayan ancak önceki emeklilik haklarından yararlanamayan vatandaşların mağduriyetinin yeni dönemde giderileceğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı bünyesinde ayrı bir fon kurulacağını açıklayan Üstel, emeklilik haklarını düzenleyen yasanın da fonun kuruluşuyla eş zamanlı olarak yürürlüğe konulacağını belirtti.

Düzenlemenin kısa vadede 5 bin 200, toplamda ise 25 bin kişiyi ilgilendirdiğini kaydeden Üstel, “Bu mağduriyeti yine biz gidereceğiz” dedi.

Emeklilik için ayrı fon kurulacak

Emeklilik yaşının herkes için 55'e indirilmesinin Sosyal Sigortalar Fonu'nun aktüeryal dengesine uygun olmadığını daha önce dile getirdiğini hatırlatan Üstel, 2008 öncesinde çalışmaya başlayanların yaşadığı hak kaybının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Düzenlemenin mali yükünün mevcut Sosyal Sigortalar Fonu'na bırakılmasının fonun mali dengesini bozabileceğine dikkat çeken Üstel, uzmanların ek kaynaklarla ilgili çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Büyük coşku yaşandı

Gönyeli–Alayköy belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da şunları ifade etti:

“Başbakanımız Ünal Üstel’in, milletvekillerimizin, milletvekili adaylarımızın, belediye meclis üyesi adaylarımızın, örgütlerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın katılımıyla Yalçın Park’ta büyük bir buluşma gerçekleştirdik.

Yalçın Park’ı dolduran halkımızın, destekçilerimizin ve yol arkadaşlarımızın yoğun ilgisiyle gecenin coşkusu ve enerjisi daha da büyüdü.

Dört yıl önce Yerel Yönetimler Reformu ile başlayan bu yolculukta Gönyeli ve Alayköy tek çatı altında birleşti. O günden bugüne kaynaklarımızı doğru kullanarak; altyapıdan ulaşıma, eğitimden spora, çevreden sosyal belediyeciliğe kadar kentimizin her noktasında çalıştık.

Sadece konuşmadık; projelendirdik, kaynak yarattık, takip ettik ve hayata geçirdik. Çünkü bizim imzamız belli, sözümüz net.”