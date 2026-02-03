Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Din İşleri Dairesi arasında, Lefkoşa Metehan bölgesinde Millet Bahçesi yerleşkesinde yer alan caminin kullanımıyla ilgili protokol imzalandı.

Protokol, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından imzalandı. Bakan Arıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Millet Camii’nin Vakıflar İdaresi’ne devredildiğini belirtti.

Açıklamaya göre; imzalanan protokol kapsamında camiye imam atanabilmesi, caminin halkın kullanımına açılabilmesi ve su ile elektrik bağlantılarının yapılabilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, Tapu ve Kadastro Dairesi nezdinde caminin Vakıflar İdaresi adına kayıt işlemleri tamamlanana kadar, caminin yönetiminin ve kullanımının geçici olarak Vakıflar İdaresi’ne bırakıldığı belirtildi.

Protokole göre; Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi, caminin hizmet verir duruma getirilebilmesi amacıyla kamu yararı gözetilerek ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri yapmaya yetkili olacak.



Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026, 09:48