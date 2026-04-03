‘Psikolojimiz bozuldu’

Ömer KADİROĞLU

Ülkede son dönemde sık sık yaşanan grevler, eylemler ve hükümet krizleri vatandaşların günlük yaşamını ve psikolojik durumunu olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar; pahalılık, ekonomik zorluklar, grevler, eylemler, hükümet krizi, sendikaların tutumları gibi etkenlerden dolayı ruh sağlıklarının bozulduğunu ifade etti ve bu nedenle kavga değil, diyalogla sorunların çözülmesini talep etti.

Ne dediler…?

Kamil Birkaya

“Ülkede sık sık grevler ve hükümet krizleri yaşanıyor. Bu durum elbette ki toplumu etkiliyor ancak sorunu çıkaranlar sendikalardır. Sendikalar iş yapmak yerine ortalık karıştırıyor. KKTC’de insanların psikolojik sıkıntılar yaşadığını düşünmüyorum. Herkesin yüzü gülüyor. O nedenle psikolojik sıkıntılar yaşandığını düşünmüyorum. Zaten toplum her şeye alıştırıldı o edenle olumsuz olaylardan etkilenmiyorlar.”

Ayten Özipek

“Ülkede sık sık grevler, eylemler ve hükümet krizleri yaşanıyor ve toplum olarak olumsuz etkileniyoruz. Bizi kimse zaten tanımazken bir de kendi içimizde bir birimizle uğraşmaya başladık. Hayat pahalılığını tamam verme ama çıkıp piyasayı denetle ucuzlat ki insanlar rahat nefes alsın. Sendikalar da bağırıyor ancak bir yol kestikleri yok. Hepsi ceplerini doldurmanın derdinde. Ülkedeki insanlarda psikolojik sıkıntıların arttığını düşünüyorum. Yaşanan olumsuzluklar ve geçim sıkıntıları nedeniyle iki kişi çalıştıkları halde geçinemiyorlar. Çocuk bir şeker istese alamaz durumda olan insanların evlilikleri bile bu psikolojik sıkıntılar nedeniyle bitiyor.”

Turgut Kondoz

“Ülkede sık sık grev, eylem ve hükümet krizleri yaşanıyor. Bunların sebebi nedir ona bakılmalı. İnsanlar rahat bir yaşam sürse greve falan gitmezlerdi. Ülkede olumlu hiçbir şey kalmadı. KKTC’de toplumun psikolojik sorunlarının ister istemez arttığını düşünüyorum. Kafalar sürekli geçinebilmek için hesaplar yapıyor ve düşünmekten insanların psikolojileri etkileniyor.”

Salim Akan

“Ülkede sık sık grev, eylem ve hükümet krizleri yaşanıyor ve bu durum topluma olumsuz yansıyor. Ne geleceğimiz kaldı ne gideceğimiz. Belki biz kendimizi kurtardık ancak arkadan gelen çocuklarımız çok zor günler yaşayacak. Ülkede insanların yaşananlardan dolayı psikolojik sorunların fazlasıyla arttığını düşünüyorum, hatta daha da artacaktır. Başımızdaki yönetimin hataları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların bu duruma düştüğünü düşünüyorum.”

Salih Sadetoğlu

“Ülkede sık sık grevler, eylemler ve hükümet krizleri yaşanıyor ve bu durum bizleri olumsuz etkiliyor. Üzülüyoruz ve keşke bu olaylar hiç yaşanmasa diyoruz. Elbette ki bazı şeyleri kazanmak için bir savaş vermek gerekiyor. Burada hükümetin benim nezdimde çok büyük yanlışlıkları vardır. Özellikle bir diktatörlük rejimi varmış gibi ben yaptım oldu havası ile ülke yönetilmeye çalışılıyor. Yapılması gerekenler uzlaşı içerisinde anlaşarak yapılabilse. Toplum olarak yaşananlardan olumsuz etkileniyoruz. Hem huzursuzluk hem de ne olacağımızı bilemeyip nereye gittiğimizi bilemem ayrıca önlem alınamamasından dolayı halkın hükümete olan güveninin kaybolası yaşanıyor. Bu yaşanan ekonomik krizler fırsata dönüştürülmeden çözüm arayışı içerisinde olunsa daha iyi sonuçlar elde ede biliriz diye düşünüyorum. Ekonomik tedbirler adı altında yapılanlar vatandaşların alışverişlerine yansıyacak endişeleri yaşanıyor. Ülkede vatandaşların psikolojik sıkıntılarının arttığını düşünüyorum. İnsanlar ihtiyaçların karşılayamıyorsa, evini ve çocuklarının ihtiyaçlarını alamıyorsa psikolojik sıkıntılar yaşıyor ve bu her geçen gün artıyor.”

Reşat Şaban

“Ülkede ekonomik durum ortada. Enflasyon var ancak bunu önleyecek herhangi bir ekonomik politika yoktur. UBP-DP-YDP hükümetinin ömrü dolmuştur. Yapılması gereken en mantıklı adım halkın iradesine geri dönüp erken seçime gitmektir. Grevlerin ortaya koyduğu bize gösteriyor ki halkın istekleri ile hükümetin politikaları bir biri ile uyuşmuyor. Bugün baktığınız zaman Meclis’in açık olduğu bir ortamda yasa tartışması yapılmazken dayatma ile kararname yayınlanması tam da bunun ifadesidir. Ülkedeki insanların psikolojik sorunlarının arttığını uzmanlık alanım olmadığı halde söylemek mümkündür. Bunun sosyolojik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Toplumsal çıkarlardan ziyade insanlar bireysel çıkarlara yönelik yaşanan sorunlara odaklı çözüm üretmeye çalışıyor.”

Zihni Özipek

“Ülkede sık sık grevler, eylemler ve hükümet krizleri yaşanıyor ve bu durum bizleri etkiliyor. Hükümetin kararsızlığı halkı sıkıntıya sokuyor ve gideceğimiz yolu göremiyoruz. KKTC’de yaşayan insanların psikolojik sıkıntılarının arttığını düşünüyorum. İnsanlar geçim sıkıntısı yaşadığı için psikolojik sıkıntıları artıyor. Beklentimiz kalmamıştır. Bir yol gidiyoruz iniş aşağıya kopuk uçurtma gibi.”

Ali Eliz

“Hükümet kriz ortamında öncelikle izaz ikramlar, örtülü ödenekler ve makam araçlarında azaltmaya gitmesi gerekiyor. İstihdamların da sonlandırılması gerektiği inancındayım.”

Yakup Topkayalı

“Hükümet bu kriz ortamında öncelikle petrol sıkıntısı ile ilgili tedbir alması lazım. Petrol fiyatları her gün yükselmekte ve maliyetler yükseldikçe insanlar alım güçlerini kaybediyor.”

Mehmet Karadağlı

“Hükümet bu kriz ortamında piyasada etkin denetimler yaparak fiyatları kontrol altına alması gerekiyor.”

Ramadan Pars

“Hükümet bu kriz ortamında dikkatli olmalı ve yanlışlık yapılmaması gerekiyor. Diyalog yoluyla tüm sorunlar çözülebilir.”

Arif Tin

“Hükümet bu kriz ortamında hayvancıya, imalatçıya, vatandaşa destek olması gerekiyor. Hükümetin görevi zaten budur.”

Türkay Özgem

“Hükümet bu ekonomik koşullarda maaşlarda eşitliği sağlamalı, boş yere kullanılan devlet araçlarından, örtülü ödenekler, izaz ikramlar ve hatta siyasi partilere ödediği paralardan vazgeçerek devlet bütçesinde tasarrufa gitmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2026, 09:47