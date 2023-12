Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyi arasında köprü vazifesi gören kara sınır kapıları dün oldukça yoğun geçişlere ev sahipliği yaptı. Kıbrıslı Türkler yaklaşan Noel nedeniyle hem Lokmacı’dan yaya olarak hem de Metehan Sınır Kapısından araçları ile alışveriş için Güney Kıbrıs’a geçti. Bahar aylarını andıran bir günde Lefkoşa’nın güneyinde alışveriş yapan, Noel dolayısıyla hazırlanan etkinlikleri izleyen Kıbrıslı Türkler renkli bir gün geçirdi.

Metehan Sınır Kapısında ise hem geliş hem de gidiş yönünde yine alışıldık araç kuyrukları vardı. Sınırı geçmek için saatlerce bekleyen Türkler ve Rumlar; yaşanılan çilenin sona ermesi adına yetkililere mesaj gönderdi. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs’a geçerek alışveriş yaptıklarını hem de ucuz akaryakıt aldıklarını söyleyen Rumlar, sınır kapısında işlemlerin yavaş olmasından dert yandı. Kıbrıslı Türkler ise yeni sınır kapıları açılarak Metehan’daki yoğunluğun hafifleyeceğini belirterek bu yönde girişim yapılması gerektiğini kaydetti. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların görüşleri şu şekilde oldu:

Şener Levent:

Bu trafikte beklemek gerçekten çok büyük bir sorun. İnsanlar özellikle hafta sonu tatilini değerlendirmek için Güney’e gittiğinde zaman kaybına uğramaktadır. Yetkililerin bu konuya önlem almaması dehşet vericidir. Çok sayıda kapı açılması konusunda yapılacak aslında çok şey var ve bir an önce harekete geçilmelidir.

Zafer Erbekir:

Ben her gün bu yolu kullanıyorum ve sorun hep aynı sorun. Ne bir düzelme var ne başka bir şey zaman kaybına uğruyoruz ayrıca dururken yaktığımız yakıtta cabası. Bir an önce çözüme kavuşsun yapılacak çok şey var bence sınır kapıları da kaldırılsın en kökten çözüm budur. Bir önerim daha var herkes kendi yerine gitsin o da bir çözümdür. Çünkü her gün bu çileyi yaşamak gerçekten dayanılmaz.

Savaş Taha:

Yaklaşık 30 dakika var bu yolda bekliyoruz yol açılsın ve güneye geçelim. Yeni yılda dileriz ki bu konu çözülür hükümete güvenimiz de var kırgınlıklarımız da var en azından bu konuda olsun rahatlatıcı bir adım atılsın. İnsanlar bazen saatlerce bekliyor ama yine aynı yine aynı, yeni kapıların açılması şart.

Ali Savaş:

Trafiğe takıldık kaldık, bunun artık bitmesi lazım her iki tarafta çözsün bu konuyu. Çünkü halk çekiyor sadece bu çileyi, aslında bizde de iş yok bunları da biz seçiyoruz. Gerçekten üzücü bir durum ve yeni yılda da bu konunun çözüleceğine ne yazık ki inanmıyorum. Her geçen gün daha da artan bir yoğunluk var gerçekten birileri görsün artık bu durumu.

Kaya Güven:

Pazar günü bu sıkışıklığı yaşamak gerçekten çok üzücü. Devlet yetkilileri yıllardır bu durumu görmüyor mu? Bir yere gideceğiz cefa içinde gidiyoruz. Artık kim talimat verirse versin ve çözülsün bu sıkışıklık. Çağlayan bölgesinden kapı açılabilir ve Lefkoşa’dan birkaç yerde daha anca o şekilde çözülebilir bu durum. Rica ediyoruz artık seyretmeyin ve harekete geçin.