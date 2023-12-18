Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rusya Lideri Putin'e önemli çağrı

Cumhurbaşkanı Tatar, Rusya’nın Kıbrıs’a yönelik politikasını da “gözden geçirmesi” gerektiğini söyledi:"Rusya liderliğinden ve Rus halkından, özellikle Ukrayna'da yaşananlardan sonra ve çok sayıda küresel değişimle birlikte dünyada olup bitenleri dikkate alarak Kıbrıs'a yönelik politikasını yeniden gözden geçirmesini rica ediyorum."Habere göre Tatar, Moskova'nın Kıbrıs’ın kuzeyiyle doğrudan ilişkileri olmasının, "Türkiye'ye de fayda sağlayacağını” öne sürdü.Tatar, “Rusya, Ukrayna'da yaşanan olaylardan dolayı kendisini güvende hissetmediği için Ukrayna'da harekete geçti. Aynı şey Türkiye için de geçerlidir” dedi. Kaynak: Tatar, Rusya’dan ‘tanınma’ istedi

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 15:36