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İnsanlar kişisel ihtiyaçları için artık hırsızlığa başvuruyor...

 Baharat tozu ve kağıt havlu çaldı...

İnsanlar kişisel ihtiyaçları için artık hırsızlığa başvuruyor...
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden bir şahıs, market içerisinde satışa sunulan baharat tozu ve kağıt havlu çaldı.
Polisin hırsızlık olayıyla ilgili açıklaması şöyle:

16.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden bir şahsın market içerisinde satışa sunulan baharat tozu ve kağıt havluyu alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, meselede zanlı olarak görülen P.M.U.(E-33) tespit edilerek tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, KKTC’de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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