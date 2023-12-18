Asgari ücret yılda 3 kez güncellenecek...

.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor…

Görüşmeler sırasında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, yasa tasarılarında kullanılan “gelişen ekonomik koşullar” ifadesi ile kast edilenin kamu çalışanlarının gerileyen satın alma gücünün korunmasına ilişkin olduğunu söyleyerek, özel sektör için de alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti.

Şahali, asgari ücretin yılda üç kez güncellenmesinin bu yönde atılması gereken bir adım olduğunu, senkronizasyon sağlanması gerektiğini kaydetti.

Şahali, koşulların geçici olmadığını, farklı tedbirlere de ihtiyaç olduğunu, fiyatların artmasına engel teşkil edecek adımların da atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şahali, yapay fiyatlandırmaya yönelik de tedbirler alınması gerektiğini dile getirerek, CTP’nin tezkerelere onay verdiğini kaydetti.