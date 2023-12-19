Misafirleri mest etti

Korhan Saygıner, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Letafet’te sevenleri ile buluştu.

Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu konserde, ‘Aklım Karıştı’ parçası ile sahneye giriş yapan sanatçı, birbirinden güzel parçalardan oluşan yeni repertuvarı ve sahne performanslarıyla misafirlerini mest etti.

Saygıner, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye aldığı hayranları ile dans ederek unutamayacakları eğlenceli dakikalar yaşattı.

Son şarkılarını dinleyenlerinin arasında söyleyip, bol bol fotoğraf çektiren sanatçı, 30 Aralık Yılbaşı Özel programında tekrar buluşmayı dileyerek sahneden ayrıldı.

