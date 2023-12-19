banner564
banner556

Misafirleri mest etti

Korhan Saygıner, eşsiz enerjisi ve şarkıları ile Letafet’i etkisi altına aldı

Misafirleri mest etti
banner598
banner616

Korhan Saygıner, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Letafet’te sevenleri ile buluştu. 
Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu konserde, ‘Aklım Karıştı’ parçası ile sahneye giriş yapan sanatçı, birbirinden güzel parçalardan oluşan yeni repertuvarı ve sahne performanslarıyla misafirlerini mest etti.
Saygıner, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye aldığı hayranları ile dans ederek unutamayacakları eğlenceli dakikalar yaşattı. 
Son şarkılarını dinleyenlerinin arasında söyleyip, bol bol fotoğraf çektiren sanatçı, 30 Aralık Yılbaşı Özel programında tekrar buluşmayı dileyerek sahneden ayrıldı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Toplam maliyeti 200 bin Euro
Toplam maliyeti 200 bin Euro
  1. KIBRIS

banner471

banner474