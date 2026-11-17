Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından satın alınan trafik ekipmanları, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (Polvak) aracılığıyla Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bağış kapsamında 10 teleskopik tripod LED ışık, 20 ışıklı trafik yol konisi, 15 lazer metre ölçüm cihazı ve 10 taşınabilir akordeon yol bariyeri PGM’ye verildi.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, KTTO Başkanı Turgay Deniz ile Polvak Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çerkez ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, ekipmanların trafik güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Güvenlik ihtiyacının insanların en temel ihtiyaçları arasında yer aldığını kaydeden Adalıer, güvenlik olmadan ülkenin diğer alanlarda gelişemeyeceğini belirtti. Adalıer, Polis Teşkilatı olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için kurumlarla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adalıer, trafik konusunda en sık denetim yapan ülkeler arasında olunmasına rağmen 2026 yılında 37 kişinin trafikte yaşamını yitirdiği belirtti. Ölümlü kazalarda aşırı hız, alkollü ve dikkatsiz sürüşün öne çıktığını ifade eden Adalıer, sürücü bilincini artırmaya yönelik eğitimin önemini vurguladı; devlet sorumluluğunun yanında sürücülerin sorumluluğunun da olduğuna dikkat çekti.

Deniz’e teşekkür plaketi takdim edildi

Çerkez de ülkede asayiş ve güvenliğin üst düzeyde olmasının Polis Teşkilatının ekipman ve teknoloji ile donatılmasıyla orantılı olduğunu söyledi.

Hükümetlerin polise yapacağı katkılarda daha cömert davranması gerektiğini söyleyen Çerkez, vakfı Polis Teşkilatı’nın ihtiyaçlarını gidermek için kurduklarını kaydetti. Çerkez, iş insanların Polis Teşkilatı’na bu tür bağışlar yapmasının önemini vurguladı; KTTO’ya teşekkürlerini sundu.

Deniz de polisin çalışmalarının ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydederek, Polis Teşkilatı’na oda olarak verdikleri önemin altını çizdi.

Bağışı sosyal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini belirten Deniz, diğer kurumların da polis teşkilatına destek vermesini temenni etti.

Kabul sırasında Adalıer, katkılarından dolayı Deniz’e teşekkür plaketi takdim etti.