Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Yeşil Bölge’de açtıkları stantta belediyenin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını tanıttı. Su yönetimi, yağmur suyu drenajı, kurakçıl peyzaj ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projeleri katılımcılarla paylaşan Amcaoğlu, farklı belediye başkanlarıyla da iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Amcaoğlu, zirvenin ilk gün programını tamamladıklarını belirterek, Gönyeli-Alayköy’de hayata geçirilen çevre çalışmalarını uluslararası katılımcılara aktardıklarını kaydetti.

17 Kasım’da panelde konuşacak

Amcaoğlu, 17 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 16.15-17.00 saatleri arasında Yeşil Bölge’de düzenlenecek “İklim Dirençli Kentler” paneline katılacağını açıkladı.

