Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 6 Aralık 2026 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 227 bin 642 seçmenin oy kullanacağını, bu kapsamda 6 ilçede 998 sandık kurulacağını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, oy verme işleminin saat 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini belirtti.

Özerdağ, sandık kurullarında 2 bin 994 kişinin görev yapacağını, Yüksek Mahkeme Bilgi İşlem Merkezi'nde 424 personel ile her sandıkta bir polis olmak üzere 998 polisin de seçim sürecinde görev alacağını kaydetti.

Özerdağ, ayrıca siyasi partilerin görevlendirdiği temsilcilerin de seçim sürecinde görev yapacağını dile getirdi.

En fazla seçmen Lefkoşa ilçesinde

Özerdağ, 227 bin 642 kayıtlı seçmenin ilçelere göre dağılımının Lefkoşa’da 72 bin 984, Gazimağusa’da 56 bin 53, Girne’de 53 bin 381, Güzelyurt’ta 15 bin 450, İskele’de 22 bin 463 ve Lefke’de 7 bin 311 olduğunu belirtti.

6 ilçede kurulacak toplam 998 sandığın 323’ünün Lefkoşa’da, 249’unun Gazimağusa’da, 217’sinin Girne’de, 66’sının Güzelyurt’ta, 108’inin İskele’de ve 35’inin Lefke’de yer alacağını ifade eden Özerdağ, her sandıkta ortalama 200 ile 250 kişinin oy kullanmasının beklendiğini dile getirdi.

Milletvekilliği için 407 aday yarışacak

Özerdağ, Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde 8 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için toplam 407 adayın yarışacağını belirtti. Özerdağ, adaylardan 142’sinin kadın olduğunu kaydetti.

17 belediyede 50 aday yarışacak

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanlığı için seçime gerek duyulmadan kendiliğinden seçilmesi nedeniyle seçim yapılmayacağını belirten Özerdağ, bu nedenle belediye başkanlığı seçimlerinin 17 belediyede gerçekleştirileceğini ifade etti.

Özerdağ, belediye başkanlığı seçimlerinde 3 siyasi partinin toplam 36 aday gösterdiğini, 14 bağımsız adayla birlikte toplam 50 adayın yarışacağını belirtti.

Belediye meclis üyeliği için 985 aday yarışacak

Belediye meclis üyeliği için 18 belediyede toplam 985 adayın yarışacağını kaydeden Özerdağ, kendiliğinden seçilen yerler dışında 173 muhtarlık için 506 muhtar adayının yarışacağını aktardı. Özerdağ, ayrıca kendiliğinden seçilen yerler dışında ihtiyar heyeti üyeliği için ise toplam bin 48 adayın yarışacağını ifade etti.

Seçmenler iki farklı şekilde oy kullanılacak

Seçmenlerin Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde “mühür” ve “mühür-tercih” olmak üzere iki farklı yöntemle oy kullanabileceğini belirten Özerdağ, yalnızca mühür yöntemini tercih eden seçmenlerin, destekledikleri partinin amblemi altındaki kareye bir kez mühür basacağını söyledi.

Özerdağ, bu durumda kullanılan her oyun, ilgili partinin tüm milletvekili adaylarına birer oy olarak yansıyacağını kaydetti.

Mühür ve tercih

Mühür ve tercih kullanacak seçmenlerin mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabileceğini belirten Özerdağ, her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacağını ancak yasa gereği belirlenen tercih sayısı kadar tercih yapma şartının olduğunu ifade etti.

Özerdağ, seçmenlerin Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 6, Girne’de 6, İskele’de 2, Güzelyurt ve Lefke’de 1 tercih yapma hakkının bulunduğunu kaydetti.

Özerdağ, milletvekilliği seçiminde bağımsız adaylara oy vermek isteyen seçmenlerin ise istedikleri sayıda bağımsız adaya oy verebileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026, 01:29