Sağduyulu olalım

Ektam Kıbrıs Limited yönetimi tarafından kamuoyuna yönelik kapsamlı bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, işletmenin 40 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtildi. Açıklamada “Gerginliğin değil, sağduyunun hâkim olmasını diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu işletme sadece bize değil, bu ülkeye aittir” denildi.

Yapılan yazılı açıklamada, işletmenin erken seçim hesaplarına konu edilmesinin kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada işçilerin açıklamalarına yönelik, ''35 yıl memnun olmadığı bir işyerinde bir çalışan kalır mı? Üç nesil bir aile aynı işletmede çalışmaya devam eder mi? Bugüne kadar tek bir maaş eksik ya da geç ödenmiş midir? Tek bir çalışanın alın teri içeride bırakılmış mıdır?'' soruları da soruldu.

Kamuoyunun vicdanına güveniyoruz

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu fabrika bir günde kurulmadı. Bundan 40 yıl önce Mesarya’da küçücük bir köyde; bu coğrafyada yatırım yapmanın dahi zor görüldüğü bir dönemde büyük bir üretim tesisi kuruldu. Ambargoların en ağır hissedildiği yıllarda mücadele edildi. Dünya markası getirildi. İstihdam yaratıldı. Bölgeye ekonomik hayat kazandırıldı. Bu işletme alın teriyle kuruldu. Alın teriyle büyütüldü.

Alın teriyle bugünlere geldi. Üç nesildir ayakta duran bu işletmede 35 yıldır aynı çatı altında çalışan emekçiler bulunmaktadır. Babadan oğula devam eden çalışma hikâyeleri vardır.

Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz: 35 yıl memnun olmadığı bir işyerinde bir çalışan kalır mı?

Üç nesil bir aile aynı işletmede çalışmaya devam eder mi? Bugüne kadar tek bir maaş eksik ya da geç ödenmiş midir? Tek bir çalışanın alın teri içeride bırakılmış mıdır? En zor dönemlerde dahi çalışanlarımızın hakları korunmuş; yol ve yemek imkânı sağlanmış, bazı personelimize araç tahsis edilmiştir. Emeğe ve insan onuruna saygı temel ilkemiz olmuştur. Bugün yaşanan sürecin diyalog ve hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışma barışının korunması, yatırım ortamının güvenliğinin sürdürülmesi ve üretimin devamlılığı yalnızca bir işletmenin değil, ülke ekonomisinin meselesidir. Bu işletmenin kapatılması ya da yeniden yapılandırılması işletme sahibinin hukuki hakkıdır. Özel mülkiyet ve çalışma özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Fabrika girişinin fiilen engellenmesi ve üretimin durdurulmaya çalışılması kabul edilemez. Bu topraklarda üretmek kolay değildir. Yatırım yapmak cesaret ister. İstihdam yaratmak sorumluluk ister. Ektam Kıbrıs Limited 40 yıldır bu sorumluluğu taşımaktadır. Bu işletme yalnızca bir fabrika değildir; üç neslin emeğinin, alın terinin ve hayat mücadelesinin bir parçasıdır. Biz karşı karşıya gelmek değil, yan yana durmak istiyoruz. Gerginliğin değil, sağduyunun hâkim olmasını diliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu işletme sadece bize değil, bu ülkeye aittir.

Kamuoyunun vicdanına güveniyoruz.''



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 09:50