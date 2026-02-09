Sağlıklı ve besleyici

Hamit ER

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda ayrelli 250 liradan alıcı bekledi. Besin değeri yüksek, sağlık açısından da birçok faydası bulunan ayrelli, Kıbrıs sofra kültüründe önemli bir yere sahip olduğu için pahalı da olsa alıcı buluyor.

Vatandaşlar, pazarda fiyatının yüksek olmasına rağmen ayrellinin sağlığa faydaları nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Öte yandan pazarda kestane 450 lira, çilek 400 lira, kivi, üzüm ve bezelye 200 lira seviyesinde satılır-ken, taze bakla 180 lira, taze fasulye 170 liradan satışa sunuldu.

Kolakas ve mantar 150 lira, cennet hurma 140 lira, ayva ve armut 130 liradan satıldı. Salatalık 130 lira, domates ve patlıcan 120 lira, çarliston biber 120 lira, kapya biber 100 lira seviyesinde fiyatlandı.

Elma ve nar 100 lira, kabak 90 lira, avokado ve sarma lahana 80 lira, pancar 80 lira olarak raflarda yerini aldı. Vatandaşlar, pazarın genel fiyatlarının arttığını belirtti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 450 TL

Çilek: 400 TL

Ayrelli: 250 TL

Acı Biber: 250 TL

Kivi: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Bezelye: 200 TL

Taze Bakla: 180 TL

Taze Fasulye: 170 TL

Kolakas: 150 TL

Mantar: 150 TL

Cennet Hurma: 140 TL

Ayva: 130 TL

Armut: 130 TL

Salatalık: 130 TL

Domates: 120 TL

Patlıcan: 120 TL

Çarliston Biber: 120 TL

Kapya Biber: 100 TL

Elma: 100 TL

Nar: 100 TL

Kabak: 90 TL

Avokado: 80 TL

Sarma Lahana: 80 TL

Pancar: 80 TL

Havuç: 60 TL

Brokoli: 60 TL

Enginar: 60 TL

Kereviz: 60 TL

Çiçek Lahana: 50 TL

Bal Kabak: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Portakal: 40 TL

Maydanoz: 40 TL

Ispanak: 40 TL

Taze Soğan: 40 TL

Marul: 30 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 25 TL

Sarımsak: 10 TL

