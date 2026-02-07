Sağlıkta tam mesai krizi

Yıllardır gündemde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen ‘sağlıkta tam gün mesai’ şubat ayı itibariyle başladı.

Kamuda görev yapan doktorlar uygulamaya karşı çıkarken, Serbest Çalışan Hekimler Birliği geç bile kalındığını belirtti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise bu ay itibariyle başlayan kamuda sağlıkta tam mesai uygulamasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tıp-İş eylem ve grev yaptı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), sağlık altyapısında birçok sorun varken, tam performans beklenmesinin yanlış olduğunu belirtirken, dün tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç grev ve eyleme gitti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binası önünde basın açıklaması gerçekleştiren Tıp-İş’e, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun (KİEF) yanı sıra bazı siyasi parti, sendika ve örgütler de destek verdi.

Basın açıklaması sırasında doktorlar, "üzüntü, yas, protesto ve mücadele azminin göstergesi" olarak siyah bayrak ve pankartlar taşıdı.

Talebe cevap veremez hale gelindi

Tıp-iş Başkanı Özlem Gürkut, basın toplantısının amacının sadece hekim sorunlarını değil, kamusal sağlık hizmetlerinin nasıl “içinden çıkılamaz sorunlarla sürdürülemez bir hale getirildiğini” paylaşmak olduğunu söyledi.

Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın planlama yapmadığını, inşaat halindeki hastane binalarını bitiremediğini, tıbbi cihazları yenilemediğini ve eksiklikleri girmediğini savundu.

Gürkut, sağlık bütçesinin kamusal sağlığa yatırım yapmak yerine, özel sektöre hasta sevkine yönlendirildiğini iddia etti.

Kamu hekimlerinin yüzde 53’ü kadrosuz

Kamu hekimlerinin yüzde 53’ünün kadrosuz olarak “geçici statülerde” çalıştırıldığını söyleyen Özlem Gürkut, bu hekimlerin çoğunun “mecburi hizmet” verdiğini ve kamusal sağlık hizmetinin yarısından fazlasının “güvencesiz olan hekimlerin” omuzlarına yüklendiğini savundu.

Birçok branşta uzman hekim yok

Birçok branşta uzman hekim olmadığını ve mevzuata göre, branşında tek olan hekimlerin yılın her günü on-call olduğunu belirten Gürkut, “İstisna olması gereken bu uygulama sistem haline gelmiştir.” dedi.

Gürkut, hakları ve çalışma şartları uygun hale getirilse, kamu hekimlerinin tam mesai çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dalkan: Tam mesai söylemi, algı yönetimidir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan da Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın grevine tam ve koşulsuz destek verdiklerini söyleyerek, bilimden, planlamadan ve kamusal faydadan uzak, günü kurtarmaya yönelik popülist uygulamalar yapıldığını savundu.

Tam mesai düzenlemelerinin, sağlık sisteminin gerçek sorunlarını çözmek yerine, hekim emeğini değersizleştiren, çalışma koşullarını ağırlaştıran ve kamusal sağlığını kırılgan hale getiren bir dayatma olduğunu iddia eden Dalkan, tam mesai söyleminin, altyapısı güçlendirilmemiş, insan gücü planlanması yapılmamış, denetimi olmayan bir sistemde algı yönetimi olduğunu öne sürdü.

Dinçyürek’e istifa çağrısı yapan Dalkan, bakanın hekimleri karşısına değil yanına alması gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026, 09:54