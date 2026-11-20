Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada görüşmenin 30 dakika sürdüğü belirtirken, detayları hakkında bilgi verilmedi.

Dışişleri Hakan Fidan ise dün TBMM’de dış politikaya ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, Kıbrıs sorununa geniş yer verdi. “Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini her fırsatta vurguluyoruz” diyen Fidan, “Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet var” diyen Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz'in bir istikrar ve refah bölgesi olabilmesi için bütün tarafların meşru menfaatlerini göz önüne alan bir anlayışın hakim kılınması gerektiğini belirtti.

Ada'da iki ayrı halk var

Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere dayanan bir çözüme kavuşturulması için çabalarını sürdürdüklerini belirten Fidan, “Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini her fırsatta vurguluyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunuyoruz” dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz'in bir ihtilaf alanı yerine istikrar ve refah bölgesi olması gerektiğini ifade eden Fidan, bunun için tüm tarafların meşru menfaatlerini dikkate alan bir anlayışın benimsenmesinin önemine işaret etti.

Fidan, konuşmasında Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde temel hedeflerinin iyi komşuluk ve iş birliği anlayışıyla ilerlemek olduğunu belirtti.

Şubat 2026'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkanlığında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin altıncı toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatan Fidan, diyalog ve iş birliğini önceleyen bir yaklaşım izlediklerini kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin milli menfaatleri ile Batı Trakya ve Onikiadalar'daki Türk azınlığın haklarına zarar verecek adımlar karşısında kararlı tutumunu sürdüreceğini de ifade etti.

Fitto, Erhürman ile telefonda görüştü

Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Kasım'da gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026, 10:37