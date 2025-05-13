Savunma süre istedi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, asistan Berk Özbek ve Barış Sel dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İlk etapta Gündüz, Özbek ve Shakerifard ile birlikte duruşmaya çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 11 Haziran’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili bir takım gelişmeler ve Savcılık ile ciddi görüşmelerin olduğunu aktardı.

Zeki, bütün dosyaların bitirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Sanık Berk Özbek’in avukatı Hasan Yücelen de, bir dosyanın daha iletileceğinin söylendiğini ancak dosyanın henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Sanık Amir Shakerifard’ın avukatı Talat Tanca ise müvekkilinin kendi diplomasıyla alakalı mütalaada olan iki dosyasının daha var olduğunu belirtti.

Tanca, iki davanın da dosyalanmasının ardından hepsini bir bütün olarak değerlendirme niyetinde olduklarını kaydetti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 11 Haziran Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Öte yandan KSTÜ başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel de dün Serdal Gündüz’le birlikte Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen dava, 11 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

Toplam iki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 24 emare sunulmuş, sanık Sel 20 davadan, Gündüz ise 14 davadan itham edilmişti.

