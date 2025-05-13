Serbest kaldı

Hamit ER

Girne'de çalıştığı iş yerinde "yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi mühürleyip, imzalamak suretiyle sahtelemekle" suçlanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi zanlı Ahmet Tokatlıoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının teminatla serbest kalmasına emir verdi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Fuat Tolga Emirtaneoğlu ve zanlı avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu hazır bulundu.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 2-3 Mayıs tarihleri arasında Girne'de meydana gelen "vekaletname sahteleme” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis; zanlının babasına ait tasdik memurluğu ofisinde, ofis elemanı olarak çalıştığını ve 9 adet vekaletnameye yetkisiz ve izinsiz imzalayıp tasdikleyerek sahtelediğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 7 Mayıs’ta Maliye Bakanlığı tarafından bildirildiğini aktaran soruşturma memuru, zanlının Girne Polis Müdürlüğü'ne çağrıldığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis; vekaletnameleri babasının bilgisi dahilinde hazırladığını ancak imza atmadığını ve mühür de vurmadığını söylediğini belirtti.

Polis; 9 adet mühürlü ve imzalı vekaletnamelerin emare olarak alındığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade alındığını açıkladı. Polis; ifadesi alınan 4 kişinin de vekaletname üzerindeki imzaları Ahmet Tokatlıoğlu’nun attığı yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.

Vekaletnamelerdeki tüm imzaların, Tokatlıoğlu’nun tasdik memuru olan babasının elinden çıktığı yönünde tespit yaptığını belirten polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; Tokatlıoğlu’nun, yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi



