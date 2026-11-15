Seçime hazırız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediye başkan adaylarının ortaya koyduğu projelerin yalnızca seçim süreciyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Ataoğlu, adayların projelerine destek vermeye devam edeceklerini de vurguladı.

Demokrat Parti, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarını “Yerelden Geleceğe – Ortak Vizyon, Güçlü Dayanışma, Güçlü Gelecek” temasıyla düzenlenen vizyon ve dayanışma buluşmasında bir araya getirdi.

Girne Oscar Otel Vuni Place tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18 belediyenin tamamında belediye meclis üyesi adayı çıkaran üç siyasi partiden birinin DP olduğunu söyledi.

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, 18 belediyenin tamamında belediye meclis üyesi adayı çıkarmalarının parti açısından önemli olduğunu ifade etti.

Partili veya bağımsız olarak seçime katılan belediye başkan adaylarının çalışmalarını önemsediklerini belirten Ataoğlu, adaylarla sık sık görüştüğünü ve projelerini yakından takip ettiğini söyledi.

Belediye başkan adaylarının ortaya koyduğu projelerin yalnızca seçim süreciyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Ataoğlu, projelerin hayata geçirilmesi konusunda adayların yanında olacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, seçim sürecinde özveriyle çalışan belediye başkan adaylarına ve belediye meclis üyesi adaylarına teşekkür ederek, adaylar arasındaki birlik ve dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.