Sevenleri uğurladı

Kıbrıs Türk ekonomi ve ticaret hayatının başarılı isimlerinden Tekin Birinci, Lefkoşa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz çarşamba günü 87 yaşında hayatını kaybeden Tekin Birinci için dün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Birinci, ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sendika başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Birinci, kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedildi.

YYK'dan başsağlığı mesajı

Bu arada Yayın Yüksek Kurulu(YYK) Başkanı Salih Can Doratlı, Tekin Birinci’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Doratlı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Medya ve ticaret alanındaki girişimciliğiyle ülkemize önemli katkılar sunan merhum Tekin Birinci’ye Allah’tan rahmet diliyor; çalışkanlığı, üretkenliği ve toplum nezdinde bıraktığı saygınlığıyla daima hatırlanacağına inanıyorum. Şahsım ve Yayın Yüksek Kurulu Üyeleri adına, başta Sayın Ertan Birinci olmak üzere, Birinci ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekânı cennet olsun."