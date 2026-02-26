Sevenleri uğurladı

Abdullah SUİÇMEZ

Hayatını kaybeden Erenköy mücahidi, iş insanı Rıza Erdil Kazım Nami dün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erdil Nami, İsmail Safa Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Ali Başçeri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, iş dünyasından birçok isim, sevenleri ve yakınları katıldı.

Hizmetleri unutulmaz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde son sınıf öğrencisiyken, 31 Mart 1964’te Erenköy’e çıkan ilk grupta yer alan Erdil Nami, Diyalog tv2020’de yayınlanan 68’li Mülkiyeliler Programının katılımcılarındandı.

İş dünyasına uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunan Nami, sivil toplum alanında da aktif bir isimdi. Kıbrıs Türk İşadamları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve ikinci başkanlığını üstlendi. 2006 yılında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığına seçildi ve iki yıl görev yaptı. Kıbrıs İşadamları, Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği’nin aktif üyeleri arasında bulunan Erdil Nami, Semray Nami ile evliydi ve 3 çocuk babasıydı.



Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026, 10:22