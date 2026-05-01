Şeytana uymuş

Alayköy Sanayi Sitesi’nde bulunan camiye girerek, bağış kutusundan 5 bin TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan İran vatandaşı B.S. (E-46) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yapılan muhaceret kontrolünde ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen zanlı hakkında 6 gün ek süre alındı. Mahkemedeki savunmasında hırsız olmadığını söyleyen zanlı, “Yersiz kaldım, uyumak için camiye girdim” dedi.

Mahkemede detayları aktaran polis, 27 Nisan tarihinde saat 16.00 sıralarında Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Hacı Emine Adil Camisi’ne giriş yapan zanlının, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait plastik bağış kutusunun üst kısmını kırdığını ve içerisinde bulunan yaklaşık 5 bin TL nakit parayı alarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 28 Nisan tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 15 Mart 2026 tarihinden itibaren toplam 44 gün süreyle ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, parayı ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.



Hırsız değilim

Mahkemede söz alan zanlı ise “Klimacıyım, çalışmak için buraya geldim. Ama beni çalıştırıp paramı vermediler, çalışma izni çıkarmadılar. Yersiz kaldım, camiye uyumaya gittim. İki gündür yemek yemiyorum, ben hırsız değilim. İsterseniz Kıbrıs’taki tüm camilerin klimalarını ücretsiz temizlerim” dedi.

Mahkeme; zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

