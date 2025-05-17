Lefkoşa’da çalıştığı evden yüklü miktarda para ve altın çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün ek süre alındı. Bir önceki duruşmada pişman olduğunu, ilk kez hata yaptığını iddia eden zanlının temizliğe gittiği 2 ayrı evden daha hırsızlık yaptığı belirtildi.
Zanlının Lefkoşa’daki evden çaldığı 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları paranın bulunamadığı, banka hesap hareketlerinin inceleme altına alındığı açıklandı.
Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2025 yılı 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının evin yatak odasında bulunan çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını ifade etti.
Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.
Polis; zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.
Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirlediklerini söyledi.
Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini ifade etti.
Polis; çalınan nakit paraların bulunamadığını, banka hesaplarının incelemeye alındığını söyledi. Polis; zanlı hakkında Boğazköy ve Gönyeli karakollarına da benzer mesellerden dolayı şikâyet yapıldığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.
Mahkeme talebi onayladı.
Şikayetçi sayısı arttı
Lefkoşa’da temizliğe gittiği evden yüklü miktarda para ve altın çalan Mayesi Begenova’nın başka vukuatları ortaya çıktı
Lefkoşa’da çalıştığı evden yüklü miktarda para ve altın çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün ek süre alındı. Bir önceki duruşmada pişman olduğunu, ilk kez hata yaptığını iddia eden zanlının temizliğe gittiği 2 ayrı evden daha hırsızlık yaptığı belirtildi.
YORUM EKLE
YORUMLAR
KaKaTc tüm Türknenistanlı kardeslerimize ve tüm Türki kardeşlerimize yeter!