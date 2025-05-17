Şikayetçi sayısı arttı

Lefkoşa’da çalıştığı evden yüklü miktarda para ve altın çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün ek süre alındı. Bir önceki duruşmada pişman olduğunu, ilk kez hata yaptığını iddia eden zanlının temizliğe gittiği 2 ayrı evden daha hırsızlık yaptığı belirtildi.

Zanlının Lefkoşa’daki evden çaldığı 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları paranın bulunamadığı, banka hesap hareketlerinin inceleme altına alındığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2025 yılı 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının evin yatak odasında bulunan çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını ifade etti.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis; zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren 211 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini ifade etti.

Polis; çalınan nakit paraların bulunamadığını, banka hesaplarının incelemeye alındığını söyledi. Polis; zanlı hakkında Boğazköy ve Gönyeli karakollarına da benzer mesellerden dolayı şikâyet yapıldığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

