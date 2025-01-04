Sıra KKTC’de

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 44,38 oldu.

Buna göre, TÜFE'deki değişim aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 19 ekonomist, Aralık 2024'te TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e gerileyeceği hesaplanmıştı. KKTC’deki aralık ayı verilerinin de önümüzdeki günlerde İstatistik Kurumu tarafından açıklanması bekleniyor.