Aksiyon filmi gibi

Suna ERDEN

Girne’de önceki sabaha karşı bir eğlence mekanında yaşanan olaylar zinciri aksiyon filmlerini aratmadı… İddialara göre eğlence mekanına alınmayan Hazar Öztürkler, güvenlik görevlileriyle de tartıştıktan sonra arkadaşlarını alarak tekrar mekanının önüne geldi, güvenlik görevlilerine tabanca doğrulttu. Hareketli dakikaların yaşandığı olay polisin bilgisine geldikten sonra soruşturma başlatıldı

ve olaya karışan 16 kişinin olduğu tespit edildi. Polis bunlardan 9 tanesini tespit etti. Zanlılar Sibar Aybar, Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Ali Yavuzcan, Gökhan Huğ, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ve Hasat Öztürker dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cemal Şanlıer, 2 Ocak 2025 tarihinde, 04.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde, mekana alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma sonrasında, kanunsuz olarak toplanıp konu yere gelen grup içerisinde bulunan zanlı Hazar Öztürker, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı, araç içerisinden ateş etmek niyetiyle havaya kaldırmış ve akabinde konu tabancayı korkutmak maksadıyla güvenlik görevlileri üzerine doğrulttuğunu mahkemeye aktardı.

Tabanca, Balaban’ın mekanında bulundu

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Volkan Balaban’ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 6 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Şanlıer olay yerinde incelenen kamera görüntülerinde ilk etapta 16 kişinin tespit edildiğini ancak şimdilik sadece 9 kişi olan zanlılar Sibar Aybar, Volkan Balaban, Hazar Öztürker, Ali Yavuzcan, Gökhan Huğ, Furkan Demir, Abdulkadir Yavaş, Mehmet Hüseyin Öztürker ve Hasat Öztürker’in tutuklandığını, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, ilk etapta toplanan çevre şahadeti ve zanlıların yaptıkları beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Sibar, hava almak için dışarı çıkmış

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Sibar Aybar olayla bağlantısı olmadığını olay saatinde mekân içerisinde bulunduğunu ve hava almak için dışarı çıktığı sırada kendisini olayın içinde bulduğunu bağlantısının olmadığını iddia etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.