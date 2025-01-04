İhmal suçlaması var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Büyük Sanayi Bölgesi’nde önceki gün Mustafa Kılınç’ın yaşamını yitirdiği iş kazası ile ilgili olarak, iş yeri sahibi, Mehmet Kılınç, kazanın yaşandığı esnada forklift aracı kullanan Adnan Kılınç ve işyeri çalışanlarından Muhammad Umar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mehmet Kılınç’ın, yaşamını yitiren Mustafa Kılınç’ın kardeşi, Adnan Kılınç’ın ise oğlu olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, 2 Ocak 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Büyük Sanayi Bölgesi 3.sokakta faaliyet gösteren iş yeri içerisinde, zanlı 1 Mehmet Kılınç’ın, düzensiz olarak istiflediği demir profilleri, zanlı 2 Adnan Kılınç’ın, forklift araç ile rafa yerleştirdiği esnada, zanlı 3 Muhammad Umar’ın konu rafa yaslanması sonucunda, demir profillerin Mustafa Kılınç’ın üzerine düştüğünü ve adı edilenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların, 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

