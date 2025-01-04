Patronu gizledi

Kuzey Kıbrıs’ta bir bankacıyı öldürmek amacıyla TIR’a saklanıp adaya gelen Ünal Sivri’nin cep telefonunu inceleyen polis, Güney Kıbrıs’a ait GSM hattıyla mesajlaştığını tespit etti.

Polisin sorguladığı zanlı Mersin’de gemiye binerek Gazimağusa’ya geldiğini belirtirken, hangi TIR’ın içine saklandığını söylemedi.

Gazimağıusa limanına günde 15 TIR’ın giriş yaptığını açıklayan polis, giriş kayıtlarının incelendiğini belirtti. Cinayet konusunda kendisini görevlendiren şahsın kimliğini gizleyen zanlı Ünal Sivri’nin dün mahkemeye girerken gülerek poz vermesi dikkat çekti. Sivri, hangi TIR’ın içine gizlendiğini de söylemedi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından düzenlenen Geçit Yok Operasyonunda kıskıvrak yakalanan 35 yaşındaki Ünal Sivri dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Motosikletle keşif mi yapıyordu?

Polis Çavuşu Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu kapsamında motosikletle seyrederken tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Ünal Sivri’nin tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı.

İtiraf içerikli ifade verdi

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Gazimağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının Güney Kıbrıs’a ait GMS hattı ile mesajlaştığı 3 numara tespit edildiğini açıkladı. Polis, Gazimağusa Limanı’na günde 15 TIR’ın giriş yaptığını, TIR’ların giriş kayıtlarının incelendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, kameraların incelendiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025, 09:57