Şoka uğradı

Akıncılar Yolu mevkiinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye hazırlandıkları iddia edilen 8 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, ilginç bir gelişme yaşandı.

Kamera görüntülerinden suçla bağlantısı tespit edilen MA.A. bunu bilmeden tutuklu arkadaşlarını görmek için mahkemeye gelince polis tarafından fark edildi.

Mahkeme avlusunda tutuklanan zanlı şok geçirirken, diğer 8 kişiyle birlikte duruşmaya çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru; 30 Ekim 2026 tarihinde saat 20.00 ile 21.00 saatleri arasında alınan ihbar üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis memuru; TVD 641 ve TZJ 439 plakalı araçlarda bulunan K.G.F., I.T.C., M.A., I.D.D., A.A., E.M.F.I.A., Z.A. ve M.K.’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, 8 zanlının mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde 12 saatlik kamera görüntüsü incelediklerini, suçla bağlantısı olan 4 kişi tespit ettiklerini belirtti.

Polis, tespit edilen 4 kişiden M.A.A.’nın da mahkeme çevresinde yakalandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade eden polis, aranan şahıslar olduğunu da ifade ederek, ek süre talep etti.

Mahkeme; 8 zanlının 8 gün, M.A.A.’nın ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.