Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV, yeni adıyla tv2020’nin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan vatandaşlar; tarafsız, cesur ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti ve yayıncılık alanında nice başarılı yıllar diledi.

Diyalog TV’nin 13 yıllık yayın serüvenini değerlendiren izleyiciler, özellikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın “Gündem Özel” programına övgülerde bulundu.

Toplumsal sorunların cesurca gündeme taşınması, farklı görüşlere yer verilmesi ve halkın sesinin duyurulmasına yönelik yayın anlayışının kanalı farklı kıldığını belirten vatandaşlar, doğru ve objektif haberciliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İzleyiciler, mesajlarında “Tarafsız, güvenilir ve cesur yayıncılığın adresi Diyalog TV, nice yıllara” ifadelerini kullanarak kanalın 13’üncü yaşını kutladı.

Ne dediler…

Metin Yılgın

“Yerel kanalları takip ediyorum ancak en fazla tv2020’yi izliyorum. tv2020 daha objektif programlar yapıyor, bir de gerçek sorunlara değiniyor. Özellikle Reşat Akar'ın programını izliyoruz. Diyalog TV yeni adıyla tv2020’nin yeni yaşını kutluyoruz, nice başarılı yıllar diliyoruz.”

Alper Tenekeci

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar gayet güzel konuşuyor ve gerçekleri söylüyor ancak duymuyorlar. Dilerim ki Reşat Akar’ın söylediklerini bu ülkeyi yönetenler duyar. Diyalog TV dört dörtlük bir kanaldır. Diyalog TV’nin 13’üncü yaşını kutlarım. Allah uzun ömürler nasip etsin. Şu anda Kıbrıs Türküne hitap eden tek kanaldır. Yüzde 90’ın üzerinde benim düşüncelerime tercüman bir kanaldır. Nice senelere.”

Polat Efendi

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi özellikle de Reşat Akar’ı izliyorum. Adam dobra dobra her şeyi söylüyor o nedenle beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar düşüncelerimize tercüman oluyor. Her babayiğidin harcı değildir Reşat Bey gibi konuları tarafsız ve doğru bir şekilde aktarmak. Daha dün yayın hayatına başlamış gibi olan ancak 13 yaşına giren Diyalog TV’yi kutlar başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Hüseyin Polat Yazcı

“Yerel kanalları pek fazla izlemiyorum ancak izlediğim zaman da Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar’ın programını severek takip ediyorum. Reşat Akar her şeyi dobra dobra söylüyor ve gerçekleri tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor o nedenle takip ediyorum. Diyalog TV’nin diğer adıyla tv2020’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Ayşen Yetişmiş

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV diğer adıyla tv2020’dir. Reşat Akar’ın programını hiç kaçırmıyorum. Doğruları söylüyor ve eleştiriler yapıyor diye beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın söylediklerini hükümetlerin duymasını diliyoruz. Diyalog TV’nin 13’üncü yaşını kutlar, nice nice yıllar diliyorum.”

Hikmet Kılıç

“Yerel kanallarda en fazla izlediğim kanal tv2020’dir. Reşat Akar doğruları tarafsız bir şekilde aktarıyor. Adadaki en dürüst ve en temiz milliyetçi bir kişidir. Reşat Akar gibi kaliteli 10 kişi Meclis’te olsa KKTC cennet olur. tv2020’nin yeni yaşını kutlar, izlediği çizgide başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Çetin Sadeli

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim kanal Diyalog TV’dir. Ben Diyalog TV’yi çok ciddi buluyorum. Reşat Akar ve ekibini kutluyorum. Saati geldiği zaman Reşat Akar’ın programını izlemek için ben ve ailem televizyon başında bekliyoruz. Reşat Akar olayları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor ve dobra dobra konuşuyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlarım. Başarılarının devamını dilerim. İyi ki varsın Reşat Akar.”

Ayhan Yörükoğlu

“Yerel kanallardan en fazla dürüst ve gerçek haberleri ve yayınları yaptığı için tv2020’yi takip ediyorum. En fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Çok güzel konulara değiniyor o nedenle kendisine teşekkür ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı ve kaliteli yayınlarının devamını diliyorum.”

Nihat Öztürk

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim kanal Diyalog TV’dir. Genelde Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın gerçekleri konuşması hoşuma gidiyor o nedenle takip ediyorum. Diyalog TV’nin 13’üncü yaşını kutlar kaliteli ve tarafsız yayınlarının devamını dilerim.”

Mehmet Bülbülcü

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim tv2020’dir. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Saat 17.00’’de televizyon önüne geçip bitene kadar Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar doğruları söylediği ve tarafsız yayınlar yaptığı için izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

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