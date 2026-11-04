Zorlama olmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 17 yaşındaki kızı, “Elimdeki müstehcen fotoğrafları babana gösteririm” diyerek tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Y.A. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı. Zanlının ifadesinde kızı zorlamadığını iddia ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru; zanlı Y.A.’nın, 2026 yılı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde, kız arkadaşı olan 17 yaşındaki müşteki kıza, “İstediğim fotoğrafları bana göndermezsen, elimdekileri babana göstereceğim” diyerek tehdit ettiğini ve kendisine farklı tarihlerde, müstehcen fotoğraflar göndermesini sağladığını ifade etti.

Zanlının, yine aynı fotoğrafları, ailesine yollamakla tehdit ederek, farklı tarihlerde, 3 kez Gazimağusa’da metruk bir bina içerisinde, 3 kez de Mormenekşe köyü yakınlarında, aracı içerisinde, müşteki kıza tecavüz ettiğini açıklayan polis, şikayetin 2 Kasım’da yapıldığını ve zanlının, aynı tarihte Haspolat’ta, ikametgahı içerisinde tespit edildiğini bildirdi. Zanlının, gönüllü ifade verdiğini ve müşteki kızı zorlamadığı yönünde iddiası olduğunu aktaran polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

