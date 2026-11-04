Gönyeli’de eski kız arkadaşının evine gece saatlerinde girerek kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını bıçakla kesen M.T., 45 bin TL’lik zarara neden oldu. Mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarından tutuklanan zanlı, çıkarıldığı mahkemede teminata bağlandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlı M.T.’nin 2 Kasım 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında eski kız arkadaşı M.S.’nin evine girdiğini söyledi.

Polis, zanlının evin ön kapısını herhangi bir hasar vermeden açarak içeriye girdiğini, mutfaktan aldığı bıçakla M.S.’nin odasına giderek kıyafetlerini ve sütyenlerini kestiğini belirtti. Polis, olay sonucunda 45 bin TL tutarında maddi zarar meydana geldiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının Haziran 2026’da da eski kız arkadaşını telefonla arayarak “Hepinizi biçerim” şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ve bu olayla ilgili telefonda taciz suçunun işlendiğini kaydetti.

Söz konusu dönemde M.S.’nin şikâyetçi olmadığını ancak zanlının uyarılmasını istediğini belirten polis, M.T.’nin bu nedenle polis tarafından uyarıldığını aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ülkede iş kurma izniyle bulunan zanlı için teminat talep etti.

Mahkeme; M.T.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kişinin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.